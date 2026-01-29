La rabbia di Mourinho dietro il gol di Trubin | Ero furioso mi avevano detto che bastava il 3-2

Josè Mourinho si mostra furioso dopo la partita tra Benfica e Real Madrid. L’allenatore portoghese confessa di essere stato molto arrabbiato perché gli avevano detto che bastava il 3-2 per passare. La sua rabbia emerge chiaramente nel momento in cui commenta la vittoria incredibile dei portoghesi, che ora hanno le chiavi dei playoff in modo rocambolesco.

Un entusiasta Josè Mourinho si è consegnato ai microfoni del post gara dell'incredibile Benfica-Real Madrid che ha consegnato ai portoghesi le chiavi dei playoff nel modo più rocambolesco possibile. Con un gol del portiere Trubin, scelta "folle" nata dalla disperazione: "Poco prima mi avevano detto che bastava anche il 3-2.".

