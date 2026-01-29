Mexico’s Sheinbaum says she had productive call with Trump on trade

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato di aver avuto una telefonata “produttiva e cordiale” con Donald Trump. La discussione si è concentrata sulle questioni commerciali tra i due paesi. Sheinbaum ha spiegato che i due hanno parlato di scambi e tariffe, confermando un rapporto stabile e di dialogo aperto. La telefonata arriva in un momento di tensioni commerciali e segnala la volontà di mantenere un confronto diretto tra le due nazioni.

MEXICO CITY, Jan 29 (Reuters) - Mexican President Claudia Sheinbaum said on Thursday she had a "productive and cordial" conversation with her U.S. counterpart Donald Trump. "We continue to make progress on trade issues and the bilateral relationship. We agreed that both teams will continue working together," Sheinbaum said in a post on X. Sheinbaum spoke with Trump a day after her economy chief Marcelo Ebrard met with U.S. Trade Representative Jamieson Greer in Washington and agreed to begin formal discussions on possible reforms to the United States-Mexico-Canada trade agreement, known as the USMCA.

