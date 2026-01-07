L'interrogativo sollevato riguarda la responsabilità degli Stati Uniti nella lotta contro lo spaccio di fentanyl. Sheinbaum invita Trump a concentrare gli sforzi nel proprio paese, chiedendo di utilizzare le risorse di intelligence per arrestare i narcotrafficanti e affrontare efficacemente il problema, senza limitarsi a dichiarazioni o minacce.

“Se Trump è così preoccupato per la droga, perché non inizia a combattere lo spaccio nel suo Paese? Perché non arrestano i narcotrafficanti che si trovano nel suo Paese? Mettete tutte le vostre risorse di intelligence al lavoro per trovare i narcotrafficanti”. E ancora: “Se il governo degli Stati Uniti volesse davvero affrontare il grave problema dell’uso del fentanyl, perché non contrasta lo spaccio di droga per le strade? Perché non abbiamo mai sentito parlare di arresti di gruppi criminali americani?”. In un video diffuso sui social, la presidentessa del Messico Claudia Sheinbaum – che ha già condannato l’invasione del Venezuela da parte degli Stati Uniti – risponde direttamente a Donald Trump e respinge le accuse secondo cui il Messico non avrebbe fatto abbastanza per combattere i cartelli del narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Perché Trump non combatte lo spaccio del fentanyl in Usa?": Sheinbaum risponde alle minacce di Trump

