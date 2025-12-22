Non è un complimento di circostanza. Non è nemmeno una sfumatura diplomatica. È una frase netta, scritta nero su bianco su uno dei quotidiani più influenti di Francia. “Grazie Meloni”. Così Le Figaro ha scelto di aprire un editoriale dedicato alla partita europea sull’accordo Mercosur, riconoscendo alla premier italiana un ruolo centrale nel rinvio di una decisione che rischiava di incendiare l’agricoltura francese ed europea. Un passaggio che pesa. Perché arriva da Parigi. E perché, implicitamente, mette in ombra la figura di Emmanuel Macron, costretto a incassare una lettura politica che ribalta la narrazione tradizionale degli equilibri europei. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Le Figaro ringrazia Meloni sul Mercosur: schiaffo politico a Macron

Leggi anche: Le Figaro elogia la premier italiana su Mercosur: “Grazie Meloni”, schiaffo politico a Macron

Leggi anche: Le Figaro elogia la centralità di Meloni nel difficile accordo sul Mercosur e irride Macron “salvato” dall’Italia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le Figaro ringrazia Meloni sul Mercosur: schiaffo politico a Macron - L'annuncio di Le Figaro su Giorgia Meloni per il rinvio dell’accordo Ue- urbanpost.it

Il gioco pericoloso di Meloni, al traino di Macron, sull'accordo Ue-Mercosur - La Francia nelle ultime settimane ha intensificato gli sforzi diplomatici per costituire una minoranza di blocco contro il trattato commerciale. ilfoglio.it

Il ruolo di Fitto nella gran piroetta di Meloni & Co. sul Mercosur - Il primo esponente di FdI a parlare è stato Raffaele Fitto, ma nelle vesti di vicepresidente della Commissione europea: “L’accordo Ue- ilfoglio.it

Mi dispiace quasi per Emmanuel Macron. Quasi. Le Figaro ringrazia Giorgia Meloni e, senza troppi giri di parole, racconta una scena che in Francia brucia: il rinvio dell’accordo Mercosur arriva grazie all’Italia, non all’Eliseo. Traduzione dal francese non ufficia - facebook.com facebook