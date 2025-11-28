VIDEO | Mi hanno chiesto un passaggio poi mi hanno puntato la pistola | arrestati quattro minorenni
La polizia ha arrestato quattro minorenni catanesi, due sedicenni e due diciassettenni, con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile, che hanno bloccato i giovani dopo una segnalazione anonima e l'analisi delle immagini di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
