VIDEO | Mi hanno chiesto un passaggio poi mi hanno puntato la pistola | arrestati quattro minorenni

Cataniatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato quattro minorenni catanesi, due sedicenni e due diciassettenni, con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile, che hanno bloccato i giovani dopo una segnalazione anonima e l'analisi delle immagini di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

