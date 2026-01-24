Meteo Napoli le previsioni per il fine settimana tra pioggia e schiarite

Le previsioni meteo per Napoli indicano un fine settimana con alternanza di pioggia e schiarite. Oggi, in particolare, si attendono piovaschi intermittenti e temperature tra 11 e 15°C. È consigliabile consultare regolarmente gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all'aperto durante questi giorni.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, con temperature comprese tra 11 e 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da pioggia anche persistente, con una temperatura di 12°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0.7 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia continua, con una temperatura di 13°C.

