Meteo il maltempo non molla la presa | weekend instabile tra piogge temporali e vento forte

Il maltempo non lascia tregua e continua a flagellare la provincia di Agrigento. Le previsioni parlano di un weekend ancora caratterizzato da piogge, temporali e vento forte. Le temperature rimangono basse, e il cielo rimane grigio, con il meteo che si mantiene instabile a causa dell’arrivo di fronti atlantici e depressioni. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto per chi deve spostarsi o lavorare all’aperto.

In arrivo un ulteriore peggioramento con rovesci anche intensi e possibili mareggiate. Temperature in lieve calo La giornata di venerdì sarà caratterizzata da instabilità diffusa, con piogge presenti soprattutto nelle ore iniziali e in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio. Tra venerdì e sabato sono attesi venti forti con possibili mareggiate lungo il litorale, già fortemente colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Un nuovo peggioramento è previsto dalla mattinata di sabato quando rovesci e temporali, anche di forte intensità, interesseranno il territorio fino alle prime ore di domenica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La pioggia non si ferma e il vento si fa sempre più forte nel Sud.

