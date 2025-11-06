Meteo | tornano piogge e temporali a tratti instabile anche il weekend
Un vortice in discesa dalla Francia si butterà sul Mediterraneo attraverso il Golfo del Leone dalle prime ore di venerdì, puntando la Sardegna. Il fronte ad esso collegato raggiungerà la Sicilia occidentale venerdì mattina con piogge e temporali in propagazione nel corso della giornata verso est. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
?METEO LIVE SULLA PROVINCIA DI SALERNO I cieli risultano totalmente sereni per via di correnti più fredde e secche dai quadranti nord orientali. Temperature che tornano quasi nella media. Rimanete sempre con Meteo Campania - facebook.com Vai su Facebook
Tornano piogge e temporali, nuovo ciclone in arrivo sull'Italia - Dopo alcuni giorni di tregua il maltempo è pronto a tornare protagonista sull'Italia grazie ad una nuova ed intensa perturbazione di origine atlantica che investirà la nostra penisola, portando piogge ... Da agronotizie.imagelinenetwork.com
Meteo – Ancora bel tempo in Italia con cieli soleggiati, ma entro domani peggiora su molte regioni - Ancora bel tempo in Italia ma con le ore contate, da domani tornano piogge e temporali sparsi ma non su tutte le regioni ... Si legge su centrometeoitaliano.it
Meteo Italia – Nuovo peggioramento in arrivo con piogge e temporali, maggiore stabilità attesa nel weekend - In arrivo piogge e temporali localmente intensi, migliora nel weekend di Ognissanti ma possibili ancora disturbi al Nord ... Come scrive centrometeoitaliano.it