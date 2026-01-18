Meteo Sardegna | ciclone mediterraneo Harry vento forte da Est Scirocco e piogge intense tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio

Da retemeteoamatori.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 al 21 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un ciclone mediterraneo, con venti forti da est e scirocco e precipitazioni intense. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, una depressione atmosferica porta correnti umide e condizioni di maltempo, soprattutto sui versanti esposti. È importante monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo per adottare eventuali misure di sicurezza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Dalla giornata di lunedì 19 una depressione mediterranea richiama verso l’Isola correnti umide orientali e sud-orientali, con convergenze e stau più efficaci sui versanti esposti. Il segnale è coerente con la linea dei bollettini nazionali: precipitazioni da sparse a diffuse (anche temporalesche) su Sardegna orientale e meridionale, con accumuli moderati fino a localmente elevati già lunedì e da moderati a elevati (localmente molto elevati) martedì 20 sui settori orientali. In Sardegna segnaliamo che è stata disposta una ALLERTA METEO ROSSA per Lunedì 19 Gennaio 2026 ed alcuni comuni hanno disposto la sospensione delle attività didattiche. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

meteo sardegna ciclone mediterraneo harry vento forte da est scirocco e piogge intense tra luned236 19 e mercoled236 21 gennaio

© Retemeteoamatori.it - Meteo Sardegna: ciclone mediterraneo Harry, vento forte da Est/Scirocco e piogge intense tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio

Leggi anche: “Ciclone in arrivo”. Allerta meteo per Halloween: piogge intense, vento forte e allagamenti

Meteo, arriva il "Ciclone Mediterraneo": settimana con piogge intense e venti forti
Previsioni meteo: nelle prossime settimane, la Sicilia sarà interessata da un episodio di forte instabilità atmosferica, denominato

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.