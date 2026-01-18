Meteo Sardegna | ciclone mediterraneo Harry vento forte da Est Scirocco e piogge intense tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio

Dal 19 al 21 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un ciclone mediterraneo, con venti forti da est e scirocco e precipitazioni intense. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Meteo POP, una depressione atmosferica porta correnti umide e condizioni di maltempo, soprattutto sui versanti esposti. È importante monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo per adottare eventuali misure di sicurezza.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Dalla giornata di lunedì 19 una depressione mediterranea richiama verso l'Isola correnti umide orientali e sud-orientali, con convergenze e stau più efficaci sui versanti esposti. Il segnale è coerente con la linea dei bollettini nazionali: precipitazioni da sparse a diffuse (anche temporalesche) su Sardegna orientale e meridionale, con accumuli moderati fino a localmente elevati già lunedì e da moderati a elevati (localmente molto elevati) martedì 20 sui settori orientali. In Sardegna segnaliamo che è stata disposta una ALLERTA METEO ROSSA per Lunedì 19 Gennaio 2026 ed alcuni comuni hanno disposto la sospensione delle attività didattiche.

