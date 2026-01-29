Metal detector nelle scuole l' esperto | Così lo Stato dà una risposta forte

I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che autorizza l’uso dei metal detector nelle scuole. La misura arriva dopo la morte di Abanoub Youssef, il 18enne ucciso con un coltello all’Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il governo cerca di dare una risposta forte al problema della violenza tra i giovani.

Ieri i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare finalizzata al contrasto dell'utilizzo di coltelli tra i giovani dopo la tragica morte di Abanoub Youssef, lo studente 18enne accoltellato all'Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La direttiva prevede, laddove sussistano situazioni di particolare criticità, maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e l'uso di metal detector portatili all'ingresso delle scuole. La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure. "Dovremmo iniziare a rendere la certezza della pena un punto di partenza concreto, anteponendo una maggiore diffusione della conoscenza delle regole tra i ragazzi" spiega a ilGiornale Francesco Rao, sociologo esperto di dinamiche minorili e giovanili, richiamando la centralità di una necessaria corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

