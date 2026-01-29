Metal detector a scuola | risolveranno davvero il problema della violenza?
Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha firmato una circolare che introduce l’obbligo di metal detector all’ingresso delle scuole italiane. La decisione nasce per cercare di fermare episodi di violenza, armi e droga tra i ragazzi. Ora si attendono i primi controlli e i dibattiti su quanto questa misura possa davvero cambiare la situazione.
Firmata la circolare Valditara-Piantedosi per i metal detector nelle scuole. Lo scopo è bloccare violenza, armi e spaccio a scuola L’ingresso a scuola potrebbe presto somigliare a quello di un tribunale o di un aeroporto tra controlli a campione e metal detector per gli studenti. Questa è l’immagine che accompagna la circolare firmata dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La direttiva nasce per contrastare l’uso di armi tra i giovani, per prevenire episodi di violenza e per bloccare fenomeni di spaccio o consumo di stupefacenti nelle aree scolastiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Metal detector a scuola? Bruzzone: “Non bastano, sono inutili senza educazione. Serve intercettare i segnali prima della violenza”
La criminologa Roberta Bruzzone sottolinea che i metal detector a scuola, da soli, non sono sufficienti per prevenire la violenza.
Violenza a scuola, Valditara: "Metal detector e rivoluzione culturale"
La crescente preoccupazione per la sicurezza nelle scuole ha portato a proposte come l'uso dei metal detector e a un approfondimento della cultura della prevenzione.
Metal detector e controlli a scuola, per due studenti su tre misura necessariaMetal detector e controlli a scuola: per due studenti su tre misura necessaria. Il risultato dell'instant poll condotto da Skuola.net su 500 studenti. tgcom24.mediaset.it
Metal detector e controlli a scuola, per 2 studenti su 3 sono una misura necessariaDi fronte alla circolare interministeriale che disciplina l’uso di metal detector e controlli di sicurezza negli istituti, la reazione degli studenti è composta ma ferma: la maggioranza approva la lin ... msn.com
Il ministro dell'Istruzione Valditara e il ministro dell'Interno Piantedosi, firmano la circolare che apre ai metal detector nelle scuole. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/vero-verranno-introdotti-metal-detector-scuole-chiarezza-856349.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook
Arrivano i metal detector a scuola: firmata circolare dai ministri Valditara e Piantedosi. di Maria Paola Raiola x.com
