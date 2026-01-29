Metal detector a scuola | risolveranno davvero il problema della violenza?

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha firmato una circolare che introduce l’obbligo di metal detector all’ingresso delle scuole italiane. La decisione nasce per cercare di fermare episodi di violenza, armi e droga tra i ragazzi. Ora si attendono i primi controlli e i dibattiti su quanto questa misura possa davvero cambiare la situazione.

Firmata la circolare Valditara-Piantedosi per i metal detector nelle scuole. Lo scopo è bloccare violenza, armi e spaccio a scuola L’ingresso a scuola potrebbe presto somigliare a quello di un tribunale o di un aeroporto tra controlli a campione e metal detector per gli studenti. Questa è l’immagine che accompagna la circolare firmata dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La direttiva nasce per contrastare l’uso di armi tra i giovani, per prevenire episodi di violenza e per bloccare fenomeni di spaccio o consumo di stupefacenti nelle aree scolastiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La criminologa Roberta Bruzzone sottolinea che i metal detector a scuola, da soli, non sono sufficienti per prevenire la violenza.

La crescente preoccupazione per la sicurezza nelle scuole ha portato a proposte come l'uso dei metal detector e a un approfondimento della cultura della prevenzione.

Argomenti discussi: Metal detector a scuola, dai varchi mobili alle bacchette: le tipologie e come funzionano; Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito; Metal detector a scuola, controlli a sorpresa: in arrivo la circolare del ministero dell'Interno e dell'Istruzione; Nella scuola di Napoli dove si usa il metal detector. Troppe armi, qui è necessario.

