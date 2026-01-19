Metal detector a scuola? Bruzzone | Non bastano sono inutili senza educazione Serve intercettare i segnali prima della violenza

La criminologa Roberta Bruzzone sottolinea che i metal detector a scuola, da soli, non sono sufficienti per prevenire la violenza. Secondo lei, è fondamentale intervenire sui segnali culturali, educativi e valoriali, soprattutto tra i giovani, per affrontare il senso di possesso e prevenire comportamenti violenti prima che si manifestino. La prevenzione richiede un approccio più ampio e consapevole, che vada oltre le misure di sicurezza fisica.

La criminologa Roberta Bruzzone ha pubblicato un post su Facebook in cui analizza il fenomeno del senso di possesso tra i giovanissimi, definendolo un problema culturale, educativo e valoriale. L’omicidio di Youssef Abanoub è avvenuto all’interno dell’istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia durante l’intervallo delle lezioni. L’aggressore, identificato come A.Z., ha colpito la vittima con un coltello da cucina portato da casa, infliggendo diverse coltellate all’addome e al torace. La presenza dell’arma da taglio nel perimetro scolastico era stata segnalata più volte, ma sempre dopo i fatti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Violenza giovanile, don Patriciello: “Ok a metal detector a scuola ma da soli non bastano”

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, si esprime sulla proposta del ministro Valditara di installare metal detector nelle scuole come misura contro la violenza giovanile. Pur considerando questa iniziativa utile, sottolinea che da sola non rappresenta una soluzione completa, evidenziando l'importanza di interventi più ampi e multidisciplinari per affrontare efficacemente il fenomeno.

Violenza a scuola, l’esperta: “Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagio”

Dopo l’omicidio a La Spezia, si torna a discutere di violenza scolastica. La pedagogista Giovanna Pini evidenzia come il disagio emotivo e l’isolamento siano fattori chiave, sottolineando l’importanza di un’educazione affettiva e di strumenti come i metal detector per prevenire incidenti. Un intervento che invita a riflettere sulle cause profonde e sulle strategie di supporto nelle scuole.

