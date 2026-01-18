Violenza a scuola Valditara | Metal detector e rivoluzione culturale

La crescente preoccupazione per la sicurezza nelle scuole ha portato a proposte come l'uso dei metal detector e a un approfondimento della cultura della prevenzione. Il ministro Valditara ha sottolineato l'importanza di interventi concreti e di un impegno condiviso per creare ambienti scolastici più sicuri. La sfida resta quella di trovare soluzioni efficaci e sostenibili, senza rinunciare alla qualità dell’educazione.

AGI - "Personalmente plaudo a quell'insegnante coraggioso che ha affrontato a mani nude l'aggressore e l'ha disarmato. Merita un encomio": lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi a La Spezia dove familiari, parenti e amici di Youssef Abanoub, lo studente accoltellato a morte venerdì scorso dal compagno di scuola Zouhair Atif, hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura chiedendo giustizia per il 18enne ucciso. Tornando a questo tragico episodio, Valditara ha insistito sull'uso dei metal detector da installare "in quelle scuole in cui vi siano particolari problematicità su richiesta del preside e d'intesa con il prefetto. 🔗 Leggi su Agi.it

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha proposto l'installazione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in seguito alla tragica perdita di uno studente a La Spezia. Durante un’intervista, ha sottolineato la necessità di una rivoluzione culturale che coinvolga autorità e responsabilità per garantire ambienti scolastici più sicuri e controllati. Questa proposta si inserisce nel dibattito sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti nelle istituzioni educative italiane.

