Metal detector a scuola i ministri Piantedosi e Valditara firmano la circolare ?anti coltelli? Chi potrà richiederlo

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare rivolta alle scuole e alle forze dell’ordine. La decisione punta a rafforzare i controlli e a introdurre strumenti come i metal detector anti coltelli nelle scuole italiane. Chi potrà richiederli e come funzioneranno ancora non è chiaro, ma l’obiettivo è prevenire episodi di violenza tra gli studenti. La circolare si rivolge agli uffici territoriali dei due ministeri, pronti a mettere in atto nuove misure di sicurezza.

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare rivolta alle articolazioni territoriali dei due ministeri (Istruzione e Merito e Interno) per contrastare l'uso dei coltelli tra i giovani, a seguito della tragica morte dello studente 18enne dell'Istituto Einaudi di La Spezia. La misura prevede anche l'eventuale utilizzo di metal detector nelle scuole. Chi potrà richiederlo La misura può essere attivata su richiesta dei dirigenti scolastici, nell'ambito di interlocuzioni sistematiche con prefetture e questure. A La Spezia, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha già dato il via libera a controlli con metal detector portatili all'esterno degli istituti.

