I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che riguarda le scuole. La nota invita le scuole a usare metal detector per controllare i ragazzi. L’obiettivo è ridurre i casi di coltelli tra i giovani. La decisione arriva dopo i recenti episodi di violenza nelle scuole italiane. Ora le istituzioni vogliono prevenire problemi prima che diventino gravi.

I Ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell’utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura, si spiega, potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scuola, Valditara e Piantedosi firmano la circolare sui metal detector

Approfondimenti su Valditara Piantedosi

Questa mattina i ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare rivolta alle scuole italiane.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Valditara Piantedosi

Argomenti discussi: Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale; Metal detector a scuola, Valditara: Ne ho parlato con Piantedosi, saranno mobili; Coltelli a scuola, Piantedosi: Direttiva ai presidi per mettere metal detector, anche a sorpresa; Scuola, verso una circolare di Valditara per l’uso di metal detector portatili su richiesta dei presidi.

Metal detector a scuola: la circolare di Valditara e Piantedosi dopo l’omicidio a La SpeziaValditara e Piantedosi firmano una circolare per l'utilizzo di metal detector negli istituti dopo l'omicidio dello studente a La Spezia ... ilfattoquotidiano.it

Metal detector a scuola, firmata la circolare da Piantedosi e Valditara: sarà adottata su richiesta dei dirigenti scolasticiLa firma è arrivata. La circolare per introdurre controlli con metal detector nelle scuole, anche a sorpresa, è ... msn.com

Metal detector a scuola, Piantedosi annuncia direttiva insieme a Valditara: “Controlli anche a sorpresa” x.com

Scuola, Valditara: "Agenda Nord risorsa per inclusione ragazzi e genitori" - facebook.com facebook