I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che riguarda le scuole. La misura si concentra sul controllo dei coltelli tra i giovani. La circolare invita le scuole a installare metal detector e a rafforzare le verifiche, anche su richiesta degli istituti, per prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza.

(Adnkronos) – I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi oggi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell’utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. Emergenza Sicilia, Meloni puntualizza: “I 100 milioni? E’ un primo stanziamento” Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Metal detector a scuola su richiesta, la circolare anti coltelli di Valditara e Piantedosi

Approfondimenti su Valditara Piantedosi

Questa mattina i ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare rivolta alle scuole italiane.

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che riguarda l’uso del coltello e dei metal detector a scuola.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Valditara Piantedosi

Argomenti discussi: Metal detector a scuola, dai varchi mobili alle bacchette: le tipologie e come funzionano; I presidi bocciano i metal detector a scuola: Misura irrealizzabile e fallimentare; Valeria Pirone, la preside di Ponticelli che per prima ha adottato i metal detector a scuola: Effetti positivi, i ragazzi ora si sentono sicuri; Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito.

Metal detector a scuola, firmata la circolare da Piantedosi e Valditara: sarà adottata su richiesta dei dirigenti scolasticiLa firma è arrivata. La circolare per introdurre controlli con metal detector nelle scuole, anche a sorpresa, è ... msn.com

Metal detector a scuola: la circolare di Valditara e Piantedosi dopo l’omicidio a La SpeziaValditara e Piantedosi firmano una circolare per l'utilizzo di metal detector negli istituti dopo l'omicidio dello studente a La Spezia ... ilfattoquotidiano.it

Controlli con i metal detector nelle scuole, anche a sorpresa, se richiesti dai presidi: contro il fenomeno dell'uso di coltelli da parte dei ragazzi è in arrivo nelle prossime ore una circolare, condivisa fra Viminale e ministero dell'Istruzione, come ha annunciato M - facebook.com facebook

L’istallazione dei metal detector nelle scuole italiane considerate a “maggior rischio” rappresenta una delle misure di intervento pensate per scoraggiare l’uso di armi e coltelli negli istituti scolastici italiani. L’evoluzione sociale a cui abbiamo ass… x.com