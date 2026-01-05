Chi erano i coniugi trovati morti nella loro casa nel Varesotto | disposta l'autopsia sui corpi

Sono stati trovati senza vita nella loro casa di Castiglione Olona, nel Varesotto, i coniugi Franca e Luigi Gassa, rispettivamente di 81 e 86 anni. La procura ha disposto l’autopsia sui corpi per chiarire le cause del decesso. La vicenda è al momento oggetto di indagini, mantenendo massimo riserbo sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Si chiamavano Franca e Luigi Gassa, 81 e 86 anni, i coniugi trovati morti nella loro abitazione a Castiglione Olona (Varese). Il pm ha disposto l'autopsia per entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Disposta l'autopsia sui corpi dei fratelli trovati in auto nel Sile Leggi anche: Anziani coniugi trovati morti in casa nel Varesotto: si indaga sulle cause Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Uggiate con Ronago si ferma per Roberto e Graziella: mercoledì i funerali dei coniugi trovati morti in casa; Giallo a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa; Varese, anziani coniugi trovati morti in casa: indagini in corso; Anziani coniugi trovati morti in casa a Castiglione Olona: si indaga sulle cause. Chi erano i coniugi trovati morti nella loro casa nel Varesotto: disposta l’autopsia sui corpi - Si chiamavano Franca e Luigi Gassa, 81 e 86 anni, i coniugi trovati morti nella loro abitazione a Castiglione Olona (Varese) ... fanpage.it

Coniugi trovati morti a Castiglione. Nessun segno di violenza: si attende l’autopsia - CASTIGLIONE OLONA – Nessun segno di effrazione agli infissi, né tracce di violenza sui corpi: non c'è ancora una spiegazione per la morte dei coniugi ... ilsaronno.it

Due anziani trovati morti in casa a Castiglione Olona - Erano coniugi e avevano 86 e 81 anni: a scoprire i loro corpi senza vita è stato oggi pomeriggio il figlio, dopo essere giunto presso la loro abitazione. varesenoi.it

A Viareggio si è tenuto un funerale unico per la coppia di coniugi: lei aveva 96 anni e lui 98, si erano sposati 76 anni fa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.