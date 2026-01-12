Nelle ultime ore di mercato si intensificano le trattative tra Juventus e altre società, con particolare attenzione al possibile scambio tra Loftus-Cheek e Gatti. Il centrocampista inglese, attualmente al Milan, rappresenta un'opportunità per rafforzare il centrocampo bianconero. La vicenda si sviluppa in un contesto di trattative aperte, con dettagli che potrebbero delineare un’operazione importante per entrambe le squadre.

Loftus-Cheek Juve: l’inglese intriga tecnico e società, possibile affare negli ultimi giorni con Gatti che può finire al Milan. Le vie del mercato sono infinite e spesso portano a incroci suggestivi tra storiche rivali, rimescolando le carte in tavola quando meno te lo aspetti. L’ultima idea che stuzzica la fantasia della dirigenza bianconera, secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, risponde al nome di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese del Milan è un profilo che intriga sia la dirigenza che lo staff tecnico, considerato un potenziale jolly di lusso fondamentale per affrontare i tanti impegni della seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Loftus-Cheek Juve affare da ultimi giorni di mercato! Rivelazione sul centrocampista del Milan, e quello scambio con Gatti… I dettagli

Leggi anche: Mercato Juve, asse rovente col Milan: ipotesi scambio tra Loftus Cheek e Gatti! Il piano di Ottolini

Leggi anche: Juventus, ipotesi scambio col Milan: Gatti per Ruben Loftus-Cheek

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gatti per Loftus-Cheek: lo scambio tra Juve e Milan che accontenterebbe tutti; Scambio Gatti Loftus-Cheek: Fabrizio Romano fa chiarezza, poi svela la posizione di Milan e Juve; Milan: Loftus-Cheek non è incedibile e direbbe sì a Sarri. Gila nell'affare con la Lazio?; Calciomercato live: Guendouzi va al Fenerbahce, Lazio su Daniel Maldini, la Juventus pensa a Chiesa.

Milan e Juventus, scambio a sorpresa: coinvolto Loftus-Cheek - Occhio allo scambio fra Milan e Juventus: Loftus- fantamaster.it