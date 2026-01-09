Mercato Inter definito il primo colpo del 2026! Intanto si avvicina sempre di più Mlacic | tutti i dettagli

L’Inter si prepara a definire il primo acquisto del mercato 2026, con particolare attenzione all’avvicinarsi di Mlacic. La dirigenza nerazzurra sta valutando le strategie più opportune per rafforzare la squadra. Di seguito, vengono analizzati i dettagli delle trattative e le possibili implicazioni future per il club. Un passo importante verso la costruzione della rosa per le stagioni a venire.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri si muovo per definire il primo colpo del 2026. Intanto si accelera per l’ingaggio di Mlacic. L’Inter ha già individuato il primo tassello per la stagione 202627. Come riportato da Tuttosport, il club di Viale della Liberazione ha deciso di esercitare il riscatto per Manuel Akanji. L’investimento sarà di 15 milioni di euro, cifra pattuita la scorsa estate con il Manchester City. Lo svizzero è diventato un pilastro fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu, specialmente da quando ha preso in mano le chiavi della difesa nel ruolo di centrale. Il calciatore ha espresso totale sintonia con l’ambiente nerazzurro: « Sono molto felice all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

