Dejan Stankovic si fa largo nel mercato dell’Inter. Il club sta valutando diverse opzioni, tra cui un possibile riacquisto e una percentuale sulla futura rivendita. Marotta tiene d’occhio la situazione e sta studiando le cifre, mentre il giovane ex calciatore si prepara a conquistare il suo spazio.

Inter News 24 Mercato Inter, il giovane Stankovic si mette in luce e Marotta pensa al suo futuro tra riacquisto e rivendita: ecco tutte le cifre. Aleksandar Stankovic è diventato l’uomo copertina del Club Brugge e dell’intera Champions League. Nell’ultima sfida del girone, vinta per 3-0 contro il Marsiglia, il centrocampista classe 2005 ha letteralmente dominato la scena con un gol e due assist. Una prestazione che ha attirato allo stadio Jan Breydel gli scout di mezza Europa, tra cui Tottenham, Lipsia e Atalanta. Tuttavia, l’ Inter dorme sonni tranquilli: il capo scout nerazzurro Leonardo Simoni era presente in Belgio, forte di un paracadute contrattuale che garantisce al club di viale della Liberazione un vantaggio enorme sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, occhio a Stankovic: il piano di Marotta tra l’opzione di riacquisto e la percentuale sulla futura rivendita. Tutte le cifre

L'Inter monitora da vicino Stankovic, che potrebbe tornare in maglia nerazzurra.

