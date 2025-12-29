Muharemovic Juve i bianconeri sono realmente disposti a rinunciare alla maxi percentuale sulla futura rivendita? Le ultimissime
Muharemovic, giovane difensore di interesse per la Juventus, è al centro di recenti trattative di mercato. Si discute sulla possibilità che i bianconeri rinuncino alla percentuale sulla futura rivendita, un aspetto chiave nelle trattative con altri club, tra cui l’Inter. Questa situazione rappresenta un elemento importante per comprendere le strategie di mercato della Juventus e le implicazioni future del trasferimento. Ecco le ultime novità sulla situazione del difensore.
Muharemovic Juve, l’intreccio con l’Inter e il nodo della percentuale sulla futura rivendita: il punto sul difensore che piace ai nerazzurri e non solo. Le dinamiche del calciomercato invernale iniziano a scaldarsi, con particolare attenzione agli intrecci che potrebbero coinvolgere i top club della Serie A. Al centro delle discussioni recenti c’è il nome di Tarik Muharemovi?, difensore che si sta mettendo in luce con la maglia del Sassuolo, e il suo possibile coinvolgimento in operazioni più ampie tra Juventus e Inter. La situazione, tuttavia, appare più complessa di quanto le semplici indiscrezioni possano suggerire, soprattutto per quanto riguarda le strategie economiche dei club coinvolti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
