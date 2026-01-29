L’Inter monitora da vicino Stankovic, che potrebbe tornare in maglia nerazzurra. Sono emerse cifre e dettagli sulle due clausole di riacquisto inserite nel suo contratto. La società italiana sta valutando se esercitare uno di questi diritti, ma al momento nessuna decisione ufficiale è stata presa.

Inter News 24 Stankovic viene tenuto d’occhio dall’Inter, le cifre e i dettagli legati alle clausole di riacquisto. L’Inter continua a muoversi con lungimiranza sul fronte dei giovani talenti, mantenendo un controllo stretto sui gioielli cresciuti nel proprio vivaio. Al centro delle ultime indiscrezioni di mercato, confermate dall’esperto Fabrizio Romano, c’è Aleksandar Stankovi?, il talentuoso centrocampista classe 2005 che sta brillando in Belgio con la maglia del Club Brugge. L’operazione che ha portato il figlio d’arte in Pro League non è stato un semplice addio, bensì un “arrivederci” studiato nei minimi dettagli dalla dirigenza di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic, l’Inter lo tiene d’occhio: ci sono due clausole di riacquisto! Svelate cifre e dettagli

Approfondimenti su Stankovic Inter

Dopo l’annuncio ufficiale, emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra Jakirovic e l’Inter.

Il Milan ha ufficializzato l'ingaggio di Niclas Fullkrug dal West Ham in prestito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stankovic Inter

Argomenti discussi: Inter, hai visto Stankovic jr? Altri due gol col Bruges e prima doppietta: i piani per lui; Stankovic continua a brillare col Club Brugge: prima doppietta e tre goal in quattro giorni, l'Inter osserva; Ma è Dejan o Aleksandar? Stankovic Junior segna così in Champions. VIDEO; Inter, hai visto Stankovic jr? Con un gol e due assist trascina il Bruges ai playoff.

Inter, Stankovic è già pronto per sostituire Calhanoglu: i dettagli della recompra col Bruges per evitare l'assalto del mercatoLa gara contro il Marsiglia nell'ultimo turno di Champions League ne é un esempio ed è ciò che l'Inter sperava per lui quando quest'estate ha trovato l'accordo per la sua cessione. A giugno però la ... calciomercato.com

Inter, c’è un altro Pio da far tornare a casa: chi è e dove sta brillandoI nerazzurri pensano al ritorno di Alexsandar Stankovic, classe 2005, centrocampista del Bruges: può essere fatto valere il diritto di recompra ... sport.virgilio.it

TUTTE LE CLAUSOLE DI ALEKSANDAR STANKOVIC Ci sono due momenti in cui l’Inter può riportare Stankovic a Milano a un prezzo prefissato: il 1° luglio 2026 a 23 milioni di euro oppure il 1° luglio 2027 a 25 mln. In entrambi i casi, l’Inter deve comunicare t x.com

Prestazione da applausi di Aleksander Stankovic con la maglia del Brugge: il classe 2005 cresciuto nell’Inter è stato per distacco il migliore in campo della sfida contro il Marsiglia di UCL Com’era la storia che i “figli di” sono tutti raccomandati #calcio #fo - facebook.com facebook