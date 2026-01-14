Mercato Inter Romano parla così del ritorno di Perisic | I nerazzurri hanno parlato col PSV ecco la risposta del club olandese
In vista del mercato estivo, si intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all’Inter. Romano, esperto di mercato, ha rivelato che i nerazzurri hanno avviato trattative con il PSV, ma il club olandese ha già fornito una risposta. Questo aggiornamento offre un quadro chiaro sulle intenzioni della società e le prossime mosse per rinforzare la rosa.
Inter News 24 Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sulle voci che vorrebbero un ritorno di Perisic: ecco le sue parole. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con un nome che scalda il cuore dei tifosi: Ivan Perisic. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la dirigenza nerazzurra avrebbe effettuato dei sondaggi concreti per riportare a Milano l’esterno croato. Nonostante l’età avanzata, le prestazioni fornite con la maglia del PSV dimostrano che il calciatore è ancora in grado di fare la differenza a livelli altissimi, garantendo un rendimento immediato senza alcuna necessità di ambientamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
