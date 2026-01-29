Meloni a Niscemi promette soldi per placare le polemiche

Questa mattina a Niscemi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’arrivo di ulteriori fondi per le zone colpite dal ciclone Harry. La premier ha confermato che i 100 milioni di euro distribuiti la scorsa settimana sono solo una parte degli aiuti, definendoli un “anticipo”. La cifra, ripartita tra Sicilia, Sardegna e Calabria, serve a tamponare le emergenze e calmarne le polemiche. Meloni ha promesso che presto arriveranno altri soldi per aiutare le comunità colpite.

«Sono solo un anticipo» i 100 milioni distribuiti in parti uguali dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana a Sicilia, Sardegna e Calabria per i disastri provocati dal ciclone Harry. La premier Giorgia Meloni lo ha voluto chiarire subito durante il briefing a Catania per tentare di tamponare le polemiche, al termine della visita lampo fatta a Niscemi dove la frana angoscia 25 mila persone che temono lo sgombero totale del paese anche se al momento sono solo voci. Perché solo nell'isola governata da Renato Schifani, con FdI azionista di maggioranza, la stima dei danni lievita di giorno in giorno.

