Infortunati Napoli il dott Canonico prova a placare le polemiche | Ecco chi rientrerà con la Juventus

Il dottor Canonico, responsabile medico del Napoli, ha fornito aggiornamenti sugli infortunati della squadra e sui tempi di rientro in vista della partita contro la Juventus. Con un tono sobrio e preciso, ha cercato di chiarire la situazione, ridimensionando le polemiche e indicando i giocatori disponibili per la prossima sfida. Ecco le ultime notizie sui recuperi e le condizioni dei calciatori azzurri.

Dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, che aveva rimandato ogni chiarimento medico ai sanitari del club, è arrivata la risposta ufficiale del dott. Raffaele Canonico. Il responsabile dello staff medico del Napoli, intervenuto a Radio Crc, ha voluto difendere il lavoro svolto e fare chiarezza sull'affollata infermeria azzurra, distinguendo tra sfortuna e problematiche strutturali. La difesa dello staff medico. Canonico ha esordito con una nota polemica riguardo alle critiche ricevute sulla gestione atletica della squadra: « Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli per farlo.

Napoli, parla il dott. Canonico: «Scienza non democratica, infortuni spiegati uno per uno»

Il dottor Canonico, esperto in medicina sportiva, analizza gli infortuni occorsi ai giocatori del Napoli, sottolineando come la scienza medica non sia democratica e richieda un’analisi approfondita di ogni caso. Dopo settimane di discussioni, la sua presa di posizione fornisce chiarimenti dettagliati sui motivi e le modalità di trattamento, offrendo un punto di vista professionale su un tema di grande attualità.

