Una frase di Gerardo Ongaro fa discutere in Italia. Secondo il giornalista, molte persone preferiscono un presidente forte e sbagliato piuttosto che uno debole e giusto. La frase mette in evidenza come la paura e l’insicurezza spingano a scegliere leader che trasmettono forza, anche se sbagliati. La questione diventa più attuale con i recenti discorsi politici e le tensioni in paese.

di Gerardo Ongaro “Quando la gente si sente insicura, preferisce qualcuno sbagliato ma forte a qualcuno giusto ma debole”. Frase pronunciata da uno dei più accreditati candidati alla presidenza per le elezioni statunitensi del 2028, Gavin Newsom, attuale governatore della California, originariamente pronunciata, sembra, dall’ex presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton nel 2002. Dicotomia della psiche umana, tra realtà e percezione, sfruttata in ben studiate operazioni di marketing elettorale per fomentare paure e offrire soluzioni miracolose a pericoli inesistenti. Pochi presidenti degli Stati Uniti d’America hanno rinunciato a lasciar cadere qualche bomba che facesse vedere all’elettorato che avevano dei bei muscoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meglio un presidente “forte e sbagliato che debole e giusto”: una frase dalle tragiche conseguenze per l’umanità

Il presidente ucraino Zelensky fa un appello deciso ai leader europei, invitandoli a considerare l'uso dei beni russi congelati come un gesto morale, giusto e legale.

