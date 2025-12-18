Zelensky all’Europa | Usare i beni russi è morale giusto e legale È una scelta che renderà l’Ue più forte
Il presidente ucraino Zelensky fa un appello deciso ai leader europei, invitandoli a considerare l’uso dei beni russi congelati come un gesto morale, giusto e legale. Un messaggio forte che mira a rafforzare l’Unione e a sostenere l’Ucraina nel suo percorso di resistenza e ricostruzione, sottolineando l’importanza di decisioni storiche per un futuro più solido e unito.
Un appello netto, politico e morale. Dal vertice dell’Unione europea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai leader europei di compiere una decisione storica: utilizzare i beni russi congelati per difendere l’Ucraina dall’aggressione di Mosca e per ricostruire ciò che la guerra ha distrutto. Zelensky ha paragonato questa scelta alle pratiche già consolidate nella lotta al crimine. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Zelensky in cortocircuito: "Usare beni congelati russi per comprare armi contro russi", ma il Belgio frena e chiede "più garanzie", Ue blocca l'accordo contro Russia
Leggi anche: L’Ue deve usare i beni russi congelati per aiutare l’Ucraina
Zelensky all’Europa: “Usare i beni russi è morale, giusto e legale. È una scelta che renderà l’Ue più forte” - Appello ai leader Ue per trasformare la solidarietà in una scelta concreta: confiscare i beni russi per sostenere Kiev, rafforzare la sicurezza europea e dimostrare che l’Europa non può essere divisa ... msn.com
Zelensky: 'Bene la proposta sugli asset'. La Banca centrale russa: 'Faremo causa se verranno usati o bloccati' - Von der Leyen: 'Non lasceremo il vertice senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it
La proposta di Zelensky: usare i beni congelati dei russi per sostenere l’Ucraina - “I beni russi attualmente congelati all’estero ammontano a circa 300 miliardi di dollari. fanpage.it
LaPresse. . Meloni: "Europa e Stati Uniti non sono competitor sulla pace in Ucraina". Nelle comunicazioni alla Camera prima del Consiglio Ue, la premier ha parlato del recente vertice di Berlino con Zelensky e i negoziatori americani. Segui LaPresse.it per gli - facebook.com facebook
#Ucraina. Per #Zelensky piani pace negoziati tra #Kiev, #Europa e #StatiUniti a #Berlino saranno pronti per essere presentati ai russi. Per #CasaBianca il 90% dei nodi è stato sciolto, le aree contese del #Donbass tra quelli ancora da sciogliere. Segnali contr x.com
