Zelensky all’Europa | Usare i beni russi è morale giusto e legale È una scelta che renderà l’Ue più forte

Il presidente ucraino Zelensky fa un appello deciso ai leader europei, invitandoli a considerare l’uso dei beni russi congelati come un gesto morale, giusto e legale. Un messaggio forte che mira a rafforzare l’Unione e a sostenere l’Ucraina nel suo percorso di resistenza e ricostruzione, sottolineando l’importanza di decisioni storiche per un futuro più solido e unito.

Un appello netto, politico e morale. Dal vertice dell’Unione europea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ai leader europei di compiere una decisione storica: utilizzare i beni russi congelati per difendere l’Ucraina dall’aggressione di Mosca e per ricostruire ciò che la guerra ha distrutto. Zelensky ha paragonato questa scelta alle pratiche già consolidate nella lotta al crimine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

