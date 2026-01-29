Mazzocchi resta | trattativa per Holm e pista Juanlu

Da forzazzurri.net 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha deciso di confermare Mazzocchi in rosa, mentre lavora ancora su alcune trattative di mercato. La società è impegnata a chiudere con Holm, un esterno che potrebbe rafforzare le corsie laterali, e mantiene viva anche la pista Juanlu, anche se ancora nessuna fumata bianca. La squadra punta a rinforzarsi prima dell’inizio del campionato.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare le corsie laterali, ma una certezza riguarda il futuro di Pasquale Mazzocchi, che non intende lasciare l’azzurro in questa fase delicata della stagione. Il laterale è stato accostato a diverse squadre di Serie A, ma la sua volontà è quella di restare a disposizione di Antonio Conte. “Holm ha dato disponibilità, se ne può parlare. Lo sta facendo il Napoli con il Bologna per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa da concludere entro lunedì, giorno di chiusura del mercato.” Nelle fasi iniziali si era ipotizzato anche uno scambio che avrebbe coinvolto proprio Mazzocchi, ma questa soluzione è rapidamente tramontata.🔗 Leggi su Forzazzurri.netImmagine generica

Approfondimenti su Mazzocchi Holm

Napoli, Holm l’alternativa a Juanlu: possibile scambio con Mazzocchi

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e sta valutando un possibile scambio con la Sampdoria.

Napoli, non solo Juanlu: sondaggio per Emil Holm. Mazzocchi può partire

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare le proprie corsie difensive, con un occhio di riguardo alle possibilità interne.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mazzocchi Holm

Argomenti discussi: Calciomercato Sassuolo, Mazzocchi più lontano: ipotesi scambio col Bologna; Calciomercato Bologna – Napoli, scambio per Holm? Il piano non decolla; Torino, idea Mazzocchi: scenario di mercato svelato da Pedullà; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaio.

mazzocchi resta trattativa perNapoli, Venerato: «Manna spinge per Juanlu Sanchez e Alisson. Mazzocchi resta, Insigne bloccato da De Laurentiis»Giovanni Manna continua a lavorare senza sosta sul mercato del Napoli. A fare il punto è Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, intervenuto in diretta da Milano, dall’Hotel Sheraton, ai microfoni di ... napolipiu.com

mazzocchi resta trattativa perRAI - Il Napoli vuole Juanlu e Alisson. Mazzocchi resta, la verità su BernatIl Napoli sta continuando ad operare sul mercato invernale. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi. Il punto di Ciro Venerato. areanapoli.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.