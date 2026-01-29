Mazzocchi resta | trattativa per Holm e pista Juanlu

Il Napoli ha deciso di confermare Mazzocchi in rosa, mentre lavora ancora su alcune trattative di mercato. La società è impegnata a chiudere con Holm, un esterno che potrebbe rafforzare le corsie laterali, e mantiene viva anche la pista Juanlu, anche se ancora nessuna fumata bianca. La squadra punta a rinforzarsi prima dell’inizio del campionato.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare le corsie laterali, ma una certezza riguarda il futuro di Pasquale Mazzocchi, che non intende lasciare l’azzurro in questa fase delicata della stagione. Il laterale è stato accostato a diverse squadre di Serie A, ma la sua volontà è quella di restare a disposizione di Antonio Conte. “Holm ha dato disponibilità, se ne può parlare. Lo sta facendo il Napoli con il Bologna per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa da concludere entro lunedì, giorno di chiusura del mercato.” Nelle fasi iniziali si era ipotizzato anche uno scambio che avrebbe coinvolto proprio Mazzocchi, ma questa soluzione è rapidamente tramontata.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e sta valutando un possibile scambio con la Sampdoria.

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare le proprie corsie difensive, con un occhio di riguardo alle possibilità interne.

