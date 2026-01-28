Napoli Holm l’alternativa a Juanlu | possibile scambio con Mazzocchi

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e sta valutando un possibile scambio con la Sampdoria. La società sta facendo passi concreti per portare Holm in azzurro come alternativa a Juanlu, con l’obiettivo di aumentare le opzioni sulle fasce. Il mercato resta aperto e le trattative sono in corso.

Il Napoli è attivo, per quanto può, sul mercato per cercare di rinforzare la squadra. Gli azzurri sono alla ricerca di un esterno che possa alternarsi a Matteo Politano nel 3-4-2-1. Oltre a Juanlu Sanchez del Siviglia, che è seguito dalla scorsa estate, agli azzurri piacciono anche Emil Holm del Bologna e Fortini della Fiorentina. Proprio con lo svedese rossoblù, il Napoli potrebbe tentare uno scambio alla pari inserendo Mazzocchi. Come riportato da Sky Sport: Per la fascia il Napoli pensa a Juanlu, ma è un’idea anche Holm del Bologna, che può lasciare il club. Il Napoli sta provando a capire se si può imbastire una trattativa, magari inserendo Mazzocchi come contropartita per sbloccare la questione regolamentare del mercato a saldo zero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, Holm l’alternativa a Juanlu: possibile scambio con Mazzocchi Approfondimenti su Napoli Holm Napoli, non solo Juanlu: sondaggio per Emil Holm. Mazzocchi può partire Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare le proprie corsie difensive, con un occhio di riguardo alle possibilità interne. Napoli su Juanlu Sanchez, spunta Fortini come alternativa italiana Napoli punta su Juanlu Sanchez come possibile rinforzo per la corsia destra, considerando anche Fortini come alternativa italiana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Holm Argomenti discussi: Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Juanlu in pole, ma manca accordo Napoli-Siviglia: individuata alternativa – CdS; Sportitalia - Sorpresa Napoli, sondaggio per Holm del Bologna: la situazione; Sorpresa a destra: contatti col Bologna per l'alternativa a Juanlu Sanchez. Sorpresa a destra: contatti col Bologna per l'alternativa a Juanlu SanchezNome nuovo per la corsia destra. Si tratta di Holm del Bologna che il Napoli sta valutando in queste ore per la chiusura del mercato. L'ex Atalanta è l'alternativa a Juanlu Sanchez ... tuttonapoli.net Napoli, Juanlu si allontana: si studia la pista HolmIl Napoli insiste su Juanlu del Siviglia, ma la formula dell'affare frena. Il club azzurro guarda anche ad Emil Holm del Bologna. europacalcio.it Napoli, spunta Holm: corsia destra sotto osservazione Il Napoli guarda alla corsia destra nelle ore decisive di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, tra i nomi valutati c’è anche Emil Holm, oggi al Bologna, profilo che entra in lista come alternativa concreta. facebook Secondo quanto riportato da Pedullà, il #Napoli avrebbe effettuato un sondaggio approfondito per Emil #Holm Il preferito rimarrebbe comunque Juanlu Sanchez, con i partenopei che procederebbero per il terzino rossoblù solo a determinante condizioni x.com

