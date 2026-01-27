Napoli non solo Juanlu | sondaggio per Emil Holm Mazzocchi può partire
Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare le proprie corsie difensive, con un occhio di riguardo alle possibilità interne. Oltre a Juanlu, si sta considerando anche Emil Holm, mentre Mazzocchi potrebbe lasciare la rosa. La strategia di mercato del club si focalizza su soluzioni interne e mirate, per migliorare la compattezza della squadra senza trascurare le esigenze del campionato.
"> Il Napoli non guarda soltanto all’estero per rinforzare le corsie difensive. Se Juanlu Sanchez resta il sogno dichiarato per la fascia destra, nelle ultime ore il club azzurro ha acceso i riflettori anche su Emil Holm, esterno classe 2000 attualmente al Bologna. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio approfondito per il laterale svedese, profilo che piace per caratteristiche fisiche e duttilità tattica. Holm, che ha attirato attenzioni anche dall’estero, rientra nella lista dei possibili obiettivi azzurri, ma un’eventuale operazione sarebbe legata alle condizioni economiche e agli incastri di mercato delle ultime ore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Napoli Emil Holm
Mercato Inter, torna di moda il nome di Emil Holm per la fascia destra
Il nome di Emil Holm torna a circolare con interesse nel mercato dell'Inter, in particolare per la posizione di terzino destro.
Ancora Juanlu, sempre Juanlu: il Napoli lo prenderebbe subito per passare al 3-5-2 (Di Marzio)
Juanlu Sanchez, attualmente al Siviglia, ha raccolto un solo assist in 19 partite e il suo rendimento non è stato particolarmente brillante.
Ultime notizie su Napoli Emil Holm
Argomenti discussi: Napoli, torna di moda la pista Juanlu Sanchez del Siviglia; Juanlu Sanchez: Napoli? Non penso al futuro, lascio questi argomenti ai miei agenti. Ho altri 3 anni di contratto; Napoli, non solo Juanlu: si lavora anche per Laurienté; Calciomercato Napoli, Manna: Juanlu Sanchez ci piace. Ambrosino e Marianucci? Ci sono tante dinamiche.
Napoli, non solo Juanlu: sondaggio per Emil Holm. Mazzocchi può partireIl Napoli non guarda soltanto all’estero per rinforzare le corsie difensive. Se Juanlu Sanchez resta il sogno dichiarato per la fascia destra, nelle ultime ore il club azzurro ha acceso i riflettori ... napolipiu.com
Napoli, si insiste per Juanlu, ma non solo! -SkyNapoli che continua a cercare nuovi innesti, secondo le ultime di calciomercato si accelera per Juanlu e un under23 italiano! ilnapolionline.com
Il club nerazzurro ha sondato il terreno per Emil Holm, esterno del Bologna. La fase ‘esplorativa’ è già avvenuta sia con il club rossoblu sia con l’entourage del venticinquenne ma, va chiarito che al momento si tratta di una classica richiesta di informazioni c - facebook.com facebook
"Emil Coglianese" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.