Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare le proprie corsie difensive, con un occhio di riguardo alle possibilità interne. Oltre a Juanlu, si sta considerando anche Emil Holm, mentre Mazzocchi potrebbe lasciare la rosa. La strategia di mercato del club si focalizza su soluzioni interne e mirate, per migliorare la compattezza della squadra senza trascurare le esigenze del campionato.

"> Il Napoli non guarda soltanto all’estero per rinforzare le corsie difensive. Se Juanlu Sanchez resta il sogno dichiarato per la fascia destra, nelle ultime ore il club azzurro ha acceso i riflettori anche su Emil Holm, esterno classe 2000 attualmente al Bologna. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio approfondito per il laterale svedese, profilo che piace per caratteristiche fisiche e duttilità tattica. Holm, che ha attirato attenzioni anche dall’estero, rientra nella lista dei possibili obiettivi azzurri, ma un’eventuale operazione sarebbe legata alle condizioni economiche e agli incastri di mercato delle ultime ore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, non solo Juanlu: sondaggio per Emil Holm. Mazzocchi può partire

Il nome di Emil Holm torna a circolare con interesse nel mercato dell'Inter, in particolare per la posizione di terzino destro.

Juanlu Sanchez, attualmente al Siviglia, ha raccolto un solo assist in 19 partite e il suo rendimento non è stato particolarmente brillante.

