Maxi operazione anti-camorra tra Caserta e la Lombardia | 6 arresti per estorsione

Un’operazione dei carabinieri di Capua ha portato all’arresto di sei persone coinvolte in un’indagine su estorsioni tra Caserta e Lombardia. Il provvedimento, eseguito il 19 dicembre tra Pignataro Maggiore, Napoli e Luisago, in provincia di Como, ha riguardato soggetti sospettati di collegamenti con attività di pressione illecita. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nella regione.

