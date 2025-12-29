Maxi operazione anti-camorra tra Caserta e la Lombardia | 6 arresti per estorsione
Un’operazione dei carabinieri di Capua ha portato all’arresto di sei persone coinvolte in un’indagine su estorsioni tra Caserta e Lombardia. Il provvedimento, eseguito il 19 dicembre tra Pignataro Maggiore, Napoli e Luisago, in provincia di Como, ha riguardato soggetti sospettati di collegamenti con attività di pressione illecita. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nella regione.
Un’operazione dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Capua ha portato all’esecuzione, lo scorso 19 dicembre a Pignataro Maggiore, Napoli e Luisago (in provincia di Como), di un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di sei persone. Il provvedimento è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
