Mateta Tottenham grosso favore alla Juventus | così i bianconeri possono arrivare al tanto desiderato attaccante

La Juve si prepara a fare un grande passo per portare a casa Mateta. Il Tottenham potrebbe aprire le porte, dando una mano ai bianconeri a rafforzare l’attacco. I dirigenti stanno monitorando con attenzione la situazione, pronti a muoversi se le condizioni sono favorevoli. I tifosi sperano che questa opportunità si concretizzi al più presto.

. Vediamo tutte le novità. La Juventus è tornata a corteggiare con estrema insistenza Randal Kolo Muani. La strategia non è più un segreto: la dirigenza ha individuato nell’ attaccante il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. MERCATO JUVE LIVE Decisiva sarà la mattinata di oggi, un lasso di tempo cruciale dove il Tottenham deciderà definitivamente se liberare o meno Randal dal prestito attuale. Tutto passa inevitabilmente dalla volontà degli Spurs. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus accelera sulla trattativa per Mateta, con un’intesa totale con l’attaccante.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, tra cui un calciatore che potrebbe arrivare indipendentemente dalla situazione di Mateta.

Juventus, previsti in giornata altri contatti per Kolo Muani. Dipenderà tanto dal Tottenham, che lavora per chiudere Mateta. KM arriverebbe con la formula del prestito. @sportmediaset x.com

Alessandro Perrone. . La Juventus procede per il ritorno di Kolo Muani. Il Tottenham ha dato l’ok alla risoluzione anticipata del prestito e con gli Spurs che sono pronti ad aggiungersi alla lista di squadre interessate per Mateta, in uscita dal Crystal Palace. Ora facebook