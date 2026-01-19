Calciomercato Juve Sky | Quest’attaccante può arrivare a prescindere da Mateta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, tra cui un calciatore che potrebbe arrivare indipendentemente dalla situazione di Mateta. La società analizza attentamente le possibilità di mercato per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, mantenendo un'attenzione particolare alle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Le ultime sui movimenti in entrata del club bianconero. Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda, con la dirigenza bianconera impegnata a puntellare due reparti chiave per lo scacchiere di Luciano Spalletti. Se per il centro dell'attacco il nome di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace rimane la priorità assoluta, nelle ultime ore sta riprendendo quota con forza la pista che porta a Daniel Maldini per il settore degli esterni offensivi. Maldini e Mateta: operazioni complementari. Alessandro Sugoni, dagli studi di Sky Sport, ha chiarito come l'eventuale arrivo del talento in forza all'Atalanta non escluderebbe affatto l'ingaggio di una punta centrale.

