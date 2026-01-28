Mateta Juve possibile intreccio di calciomercato con questo club | cosa sta succedendo

Questa mattina si parla di un possibile scambio di mercato tra la Juventus e il Crystal Palace. Mentre i bianconeri cercano rinforzi, anche il Tottenham si è fatto avanti, mostrando interesse per l’attaccante del club inglese, Mateta. La situazione si sblocca o si complica, intanto i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Mateta Juve, anche il Tottenham ha manifestato il proprio interesse per l’attaccante del Crystal Palace. Possibile intreccio con i bianconeri. Il mercato invernale della Vecchia Signora si sta trasformando in un vero e proprio intrigo internazionale. Mentre la dirigenza bianconera valuta diverse opzioni per potenziare l’attacco, il nome di Jean-Philippe Mateta resta nella lista di Comolli, ma la trattativa è sempre più difficile. Nelle ultime ore la situazione attorno al centravanti del Crystal Palace è diventata incandescente. Come riportato da Alfredo Pedullà, non solo il Nottingham Forest, anche il Tottenham ci prova per Mateta, inserendosi prepotentemente in un’asta che rischia di far lievitare il prezzo del cartellino oltre i 35-40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Le ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini.

Mateta, attaccante del Crystal Palace, ha manifestato insoddisfazione dopo la respinta dell’offerta della Juventus.

