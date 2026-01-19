Mateta Juve Moretto | Questo cavillo sta bloccando la trattativa tra i due club En-Nesyri prima alternativa

Secondo quanto riportato da Moretto, un dettaglio burocratico sta impedendo la conclusione della trattativa tra i club coinvolti. En-Nesyri rimane l’alternativa principale, ma le complicazioni amministrative stanno rallentando le negoziazioni. La situazione resta in stand-by mentre si attendono sviluppi ufficiali, con le parti impegnate a risolvere il problema per poter proseguire con l’accordo.

. Il punto sulla rincorsa all’attaccante. La Juventus continua a setacciare il mercato europeo alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, e il nome di Youssef En-Nesyri sta scalando rapidamente le gerarchie. Sebbene il primo obiettivo resti Jean-Philippe Mateta, le difficoltà burocratiche con il Crystal Palace stanno spingendo i bianconeri a valutare con estrema attenzione la pista che porta al centravanti marocchino del Fenerbahçe. Mateta: l’ostacolo della formula. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul suo canale YouTube, il nodo principale che blocca l’arrivo di Mateta a Torino non è il gradimento del giocatore, ma la modalità del trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus continua a seguire Mateta, con trattative in corso con il Crystal Palace, valutate intorno ai 33 milioni di euro, tra prestito e riscatto obbligatorio legato alla partecipazione europea. Tuttavia, il club affronta ancora il nodo delle commissioni agenti. En-Nesyri rimane un’alternativa, offrendo opzioni diverse per rafforzare l’attacco in vista della nuova stagione.

La Juventus valuta diverse opzioni per il reparto offensivo. Tra i nomi emergenti, Yuossef En-Nesyri viene considerato come possibile sostituto in caso di mancato accordo per Mateta. Diverse fonti sportive hanno segnalato questa possibilità, evidenziando l'interesse della società nel rafforzare il settore avanzato. La trattativa resta in fase di valutazione, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Moretto: “Vi spiego qual è il cavillo che blocca la trattativa tra la Juventus e il Palace per Mateta. Bianconeri in vantaggio sul Napoli per En-Nesyri” - Matteo Moretto, sul suo canale YouTube, ha parlato anche dell'interesse della Juventus per Youssef En- tuttojuve.com