La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Mateta, il nuovo attaccante che da oggi si aggiunge al roster bianconero. L’operazione accelera il mercato e potrebbe scatenare un effetto domino, con altri club pronti a muoversi per rinforzarsi in attacco. La trattativa si è chiusa in tempi rapidi, lasciando intendere che il mercato estivo entra nel vivo.

In giro per l’Europa è pronto a scatenarsi un vero e proprio valzer di attaccanti: la Juve adesso può chiudere. Via all’effetto domino. Il protagonista è ancora una volta Kolo Muani, in gol ieri sera sera nella sfida tra Eintracht Francoforte-Tottenham (0-2) che ha permesso agli Spurs di ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Il francese classe ’98 è l’obiettivo numero uno della Juve per l’attacco e l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, grazie a un vero e proprio valzer che coinvolge diversi attaccanti. Kolo Muani (AnsaFoto) – Calciomercato.it Partiamo dal Crystal Palace che – secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, David Ornstein – sarebbe vicinissimo all’acquisto di Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton per circa 50 milioni di sterline (bonus compresi). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mateta firma subito, nuovo attaccante alla Juve: via all’effetto domino

Approfondimenti su Mateta Juve

La Juventus sta valutando un'importante operazione di mercato in Premier League, con un possibile scambio che coinvolge Mateta.

Nessun trasferimento di Mateta alla Juventus durante il mercato di gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mateta Juve

Argomenti discussi: Mateta alla Juventus, é arrivata la comunicazione ufficiale; Calciomercato Juventus | nuovo ostacolo per Mateta Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede.

Mateta, il calciomercato Juve accelera: ecco l'offerta al Crystal PalaceIl primo bacio c’è già stato. Adesso la Signora e Jean-Philippe Mateta vogliono provare a convolare a nozze. Idee molto chiare per l’attaccante francese e la Juventus che hanno alzato nelle ultime 48 ... msn.com

Juventus return to Mateta facebook

#Milan, contatti per #Goretzka. #Mateta ancora possibile In difesa si lavora per #Dragusin e #Gila #SerieA #SempreMilan x.com