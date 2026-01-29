Mateta firma subito nuovo attaccante alla Juve | via all’effetto domino
La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Mateta, il nuovo attaccante che da oggi si aggiunge al roster bianconero. L’operazione accelera il mercato e potrebbe scatenare un effetto domino, con altri club pronti a muoversi per rinforzarsi in attacco. La trattativa si è chiusa in tempi rapidi, lasciando intendere che il mercato estivo entra nel vivo.
In giro per l’Europa è pronto a scatenarsi un vero e proprio valzer di attaccanti: la Juve adesso può chiudere. Via all’effetto domino. Il protagonista è ancora una volta Kolo Muani, in gol ieri sera sera nella sfida tra Eintracht Francoforte-Tottenham (0-2) che ha permesso agli Spurs di ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Il francese classe ’98 è l’obiettivo numero uno della Juve per l’attacco e l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, grazie a un vero e proprio valzer che coinvolge diversi attaccanti. Kolo Muani (AnsaFoto) – Calciomercato.it Partiamo dal Crystal Palace che – secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, David Ornstein – sarebbe vicinissimo all’acquisto di Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton per circa 50 milioni di sterline (bonus compresi). 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondimenti su Mateta Juve
Mateta subito alla Juve: soldi e scambio clamoroso
La Juventus sta valutando un'importante operazione di mercato in Premier League, con un possibile scambio che coinvolge Mateta.
Mateta alla Juve, perché l’attaccante non arriva a Torino. Tutte le novità sulla trattativa con il Crystal Palace
Nessun trasferimento di Mateta alla Juventus durante il mercato di gennaio.
Ultime notizie su Mateta Juve
Argomenti discussi: Mateta alla Juventus, é arrivata la comunicazione ufficiale; Calciomercato Juventus | nuovo ostacolo per Mateta Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede.
Mateta, il calciomercato Juve accelera: ecco l'offerta al Crystal PalaceIl primo bacio c’è già stato. Adesso la Signora e Jean-Philippe Mateta vogliono provare a convolare a nozze. Idee molto chiare per l’attaccante francese e la Juventus che hanno alzato nelle ultime 48 ... msn.com
Juventus return to Mateta facebook
#Milan, contatti per #Goretzka. #Mateta ancora possibile In difesa si lavora per #Dragusin e #Gila #SerieA #SempreMilan x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.