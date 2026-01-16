Mateta subito alla Juve | soldi e scambio clamoroso
La Juventus sta valutando un'importante operazione di mercato in Premier League, con un possibile scambio che coinvolge Mateta. La società bianconera mira a rafforzare la rosa attraverso questa doppia operazione, che potrebbe portare a Torino un attaccante di esperienza. Di seguito, tutti i dettagli e le eventuali implicazioni di questa trattativa.
Doppia operazione in Premier dei bianconeri: tutti i dettagli Mateta è il grande colpo che la Juve sta provando a piazzare. Subito, se possibile, ma i bianconeri lavorano sul francese anche in vista di giugno e cioè della prossima stagione. Mateta subito alla Juve: scambio alla pari clamoroso (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ostacolo al momento è il Crystal Palace, che per lasciare andare ora il classe ’97 chiede sui 40 milioni di euro. Ci sarebbe l’apertura a un prestito con obbligo, in ogni caso la cifra è ritenuta troppo alta dal club di Exor. Proprio per questo, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, gli inglesi hanno provato a inserire nell’operazione un altro giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
