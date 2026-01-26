Maturità 2026 in arrivo l'annuncio sulle materie della seconda prova e dell'esame orale | le possibili date

Entro questa settimana, il Ministero dell'Istruzione potrebbe annunciare le materie della seconda prova e dell'esame orale per la Maturità 2026, in seguito alla recente riforma. Il decreto definirà le discipline d'esame e le possibili date, offrendo così chiarimenti utili agli studenti per prepararsi adeguatamente. Ecco le informazioni principali su novità e tempistiche relative all'esame di maturità.

Entro la fine della settimana dal MIM potrebbe arrivare il decreto con le materie della seconda prova scritta d'indirizzo e con le quattro discipline oggetto del colloquio orale, che cambia dopo la riforma dell'esame di Maturità approvata nei mesi scorsi: ecco tutto quello che c'è da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando escono le materie della seconda prova alla Maturità 2026 e come cambia l’esameLe materie della seconda prova alla Maturità 2026 vengono generalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio, anche se non è prevista una data ufficiale fissa.

