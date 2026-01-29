Questa sera su Sky Uno e in streaming su NOW arriva una nuova puntata di Masterchef Italia. I concorrenti dovranno preparare una versione milanese della classica Saint-Honoré, sotto gli occhi di Iginio Massari. La sfida mette in palio l’ingresso nella Top Ten, e i cuochi in gara si preparano a dare il massimo per non uscire di scena.

Torna, giovedì 29 gennaio, MasterChef Italia con un "bis" di puntate che fanno da spartiacque definitivo di questa stagione: la formazione della Top Ten. Gli undici aspiranti chef rimasti in gara si trovano ora davanti a una selezione che non ammette sbavature, sotto lo sguardo attento di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A rendere l'atmosfera perfino più elettrica torna per l'occasione il temutissimo Maestro dei Maestri, Iginio Massari, accompagnato dalla figlia Debora. Il compito? Una sontuosa ma complicata Saint-Honoré “alla milanese”. Appuntamento alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Masterchef Italia 15: il 29 gennaio la sfida per la Top Ten e la prova con Iginio Massari

Approfondimenti su Masterchef Italia

A gennaio, Raspadori si conferma il calciatore nazionale più pagato, con un'operazione da 22 milioni di euro.

Maria Damiani, moglie di Iginio Massari, è una figura di grande importanza nella vita del celebre pasticcere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Masterchef Italia

Argomenti discussi: Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata preferita di sempre da Antonino Cannavacciuolo; MasterChef 15: chi sono gli ospiti Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci; MasterChef: cosa è successo nella puntata del 22 gennaio 2026; MasterChef 15, le pagelle della quinta masterclass: ostriche senza perla.

MasterChef 15: chi è stato eliminato nella settima puntata di ieri 22 gennaioScopriamo chi è stato eliminato nella puntata di MasterChef 15 di ieri 22 gennaio tra prove, esterna allo Juventus Stadium e colpi di scena. alfemminile.com

Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata preferita di sempre da Antonino CannavacciuoloPortare un tifoso del Napoli dentro allo Juventus Stadium? Ecco cosa è successo nella puntata calcistica di Masterchef Italia, dove abbiamo seriamente rischiato di perdere un fuoriclasse della cucina ... dissapore.com

MasterChef Italia - facebook.com facebook

Chef Locatelli fa questo effetto #MasterChefIt x.com