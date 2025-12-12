E a Ginevra due cavalieri azzurri | Bucci e Portale La notte dei ’Top ten’ Guerdat sfida Kukuk

A Ginevra due cavalieri italiani, Bucci e Portale, si distinguono durante la notte dei 'Top ten'. Bucci gareggia nelle prove di salto ostacoli, mentre Portale partecipa al tradizionale cross-country indoor al Palexpo, portando in scena un'affascinante sfida tra cavallerizzi di alto livello.

Sono due cavalieri azzurri a Ginevra, Piergiorgio Bucci al via nelle prove di salto ostacoli, e per il completo Emiliano Portale che parteciperà al tradizionale cross-country indoor in programma al Palexpo. Oltre a questo il prestigioso evento ginevrino ospita anche il meeting internazionale di attacchi, senza nostri equipaggi. Non è un caso che Bucci sia l’unico italiano invitato per il salto ostacoli dai selettivi organizzatori: è il più in forma dei nostri, come attesta anche il premio ricevuto dopo la finale della League of Nations a Barcellona quale cavaliere con il maggior numero di percorsi netti durante l’intero circuito (ex-Nations Cup). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E a Ginevra due cavalieri azzurri: Bucci e Portale. La notte dei ’Top ten’. Guerdat sfida Kukuk

Appuntamento con la categoria più attesa dell'anno. A Ginevra la Rolex Ijrc Top 10 Final con i dieci cavalieri più 'alti in grado' nel ranking del jumping internazionale

