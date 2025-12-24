MasterChef Italia riparte a Natale | al via la sfida tra i 20 cuochi amatorialI
In onda domani sera. Il viaggio di MasterChef Italia riparte ufficialmente nella notte di Natale. A salire a bordo della Masterclass sono i 20 cuochi amatoriali che nelle scorse settimane hanno conquistato l’ambito grembiule bianco e che ora dovranno difenderlo, prova dopo prova, tra i fornelli più temuti della televisione. Negli episodi in onda giovedì 25 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sotto l’albero non ci saranno regali, ma sfide serrate: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno infatti messo a punto test capaci di misurare fin da subito tecnica, creatività e tenuta emotiva degli aspiranti chef. 🔗 Leggi su 361magazine.com
