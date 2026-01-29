MasterChef Italia su Sky e NOW primo traguardo con la prova di pasticceria

Questa sera su Sky e NOW si conclude la prova di pasticceria che decide la Top Ten di MasterChef Italia. I concorrenti si sono sfidati con una Saint Honore alla milanese, sotto gli occhi di Iginio Massari, che ha tenuto una masterclass. La prova ha messo alla prova tecnica e sensibilità dei cuochi, che hanno dovuto dimostrare precisione e equilibrio. Alla fine, i giudici hanno scelto chi avrà accesso alla fase successiva del talent.

La prova di pasticceria che decide la Top Ten, con Iginio Massari in Masterclass e una Saint Honore alla milanese che mette alla prova tecnica ed equilibrio.. A un solo passo dalla proclamazione dell’ambitissima Top Ten di MasterChef Italia, gli undici cuochi amatoriali rimasti in gara incontrano sul loro percorso prove di livello sempre più alto, temibili sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo. Giovedì 29 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sarà il momento di una delle sfide più attese dagli spettatori nonché più temuta dagli aspiranti chef: la prova di pasticceria, per la quale i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaccoglieranno in Masterclass il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, accompagnato da suafiglia Debora. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - MasterChef Italia su Sky e NOW, primo traguardo con la prova di pasticceria Approfondimenti su MasterChef Italia MasterChef Italia svela la cottura in argilla nella prova Mystery Box su Sky e NOW MasterChef Italia presenta una nuova sfida nella prova Mystery Box su Sky e NOW, incentrata sulla cottura in argilla. MasterChef Italia riparte su Sky e NOW con un boom di ascolti e il concorrente di 92 anni La nuova stagione di MasterChef Italia su Sky e NOW promette emozioni intense, storie sorprendenti e un concorrente di 92 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su MasterChef Italia Argomenti discussi: MasterChef, nuove sfide e prova in esterna allo Juventus Stadium. Le anticipazioni; MasterChef 15: chi sono gli ospiti Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci; MasterChef Italia 15, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni; MasterChef, è il momento di Cagliari: in onda la puntata registrata al Bastione. MasterChef Italia: arriva la Top Ten e torna Iginio Massari con la Saint Honoré alla milaneseA un passo dalla proclamazione della Top Ten di quest’edizione, MasterChef Italia si prepara a una serata decisiva e ad altissimo tasso di adrenalina. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio a ... megamodo.com MasterChef Italia su Sky e NOW trasforma lo Juventus Stadium in una cucinaMasterChef Italia porta la Masterclass allo Juventus Stadium con prova in esterna per Chiellini, Pessotto, Sara Gama e tifosi guidati da Cristina ... digital-news.it MasterChef Italia - facebook.com facebook Franco, ci dispiace. La tua storia a #MasterChefIt finisce qui x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.