Massese oggi in campo con la testa al futuro Cessione vicina ma c’è da vincere col Cenaia
L’accordo fra le parti è vicinissimo, ma per la fumata bianca si dovrà ancora aspettare qualche giorno. Dopo l’intensa giornata di venerdì, sono arrivate notizie positive dagli incontri che Vito Frijia ha tenuto prima con il presidente Antonio Gerini e quindi con il sindaco Persiani e gli assessori allo Sport Acerbo e alle Politiche Sociali Mangiaracina. Da un lato l’imprenditore fiorentino e l’attuale patron, sembrerebbero, ma il condizionale resta d’obbligo, ormai alla stretta di mano. Dall’altro, Frijia vorrebbe delle rassicurazioni in merito alle strutture a disposizione, in relazione alle quali la palla passa adesso all’amministrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
