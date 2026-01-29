Mascali canile sotto sequestro | cani detenuti in condizioni incompatibili con il benessere animale
I Carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato un canile a Mascali dopo aver riscontrato condizioni incompatibili con il benessere animale. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato i cani in condizioni di sovraffollamento e scarsa igiene. L’operazione ha portato al sequestro immediato degli animali e alla chiusura dell’area. Ora si cerca di capire se ci siano responsabilità e quali misure adottare per garantire il loro recupero.
Controlli sugli allevamenti di animali d'affezione. Nel corso delle attività di vigilanza sugli allevamenti di animali da compagnia, i Carabinieri del NAS di Catania hanno effettuato un'ispezione mirata presso un canile situato in un comune della costiera etnea, riscontrando gravi irregolarità. L'operazione è stata condotta congiuntamente al personale dell'ASP di Catania – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, al fine di verificare il rispetto delle norme a tutela del benessere animale. Animali detenuti in condizioni non idonee. Durante il controllo, i militari hanno accertato che il titolare della struttura deteneva circa quindici cani di razza pastore tedesco all'interno di box realizzati con pavimentazione in cemento e terra battuta, delimitati da pareti in blocchi cementizi e coperti parzialmente con lamiera e fibrocemento.
