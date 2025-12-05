Benessere animale | come riconoscere i segnali di stress nei cani e nei gatti

Tempo di lettura: 4 minuti Gli animali domestici sono membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie, e la loro salute e felicità dipendono in larga parte dalla nostra capacità di comprenderli. Tuttavia, a differenza degli esseri umani, cani e gatti comunicano il loro disagio e lo stress attraverso un linguaggio non verbale, fatto di segnali sottili che spesso sfuggono all’occhio meno esperto. Riconoscere questi indicatori è fondamentale per intervenire tempestivamente, prevenire problematiche comportamentali e garantire loro un benessere duraturo. Nel 2025, la cultura del benessere animale pone una crescente enfasi sull’empatia e sulla capacità di “leggere” i nostri pets, per rispondere adeguatamente ai loro bisogni emotivi e fisici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

