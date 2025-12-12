Ras dei Venosa agli arresti domiciliari Condizioni di salute incompatibili con il carcere

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la detenzione domiciliare per Angelo D’Errico, 72 anni, a causa delle sue condizioni di salute considerate troppo gravi per il ricovero in carcere. Ras dei Venosa, D’Errico si trovava nel penitenziario fino a poco tempo fa, ma le sue condizioni hanno richiesto un trattamento più adeguato e meno rischioso.

Le condizioni di salute, giudicate gravi e non compatibili con la permanenza in istituto penitenziario, hanno spinto il Tribunale di Sorveglianza di Roma a concedere la detenzione domiciliare ad Angelo D'Errico, 72 anni, originario di Frignano e recluso fino a pochi giorni fa nel carcere di.

L'uomo sta scontando una condanna definitiva a 10 anni e 4 mesi per associazione mafiosa, con riferimento al gruppo Venosa, oltre che per reati societari e falsificazione di monete

