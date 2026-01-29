Giocondo Martorelli ha detto che il Milan non si lascerà scappare occasioni di mercato se si presenteranno. Il procuratore ha spiegato che i dirigenti rossoneri sono attivi in questa fase finale del calciomercato invernale e potrebbero sorprendere con qualche colpo nelle ultime giornate.

A quel punto, il Milan si è bloccato. Il tecnico Massimiliano Allegri aveva chiesto altri due rinforzi al club di Via Aldo Rossi: un difensore centrale e un esterno destro che potesse dare il cambio ad Alexis Saelemaekers. Il Diavolo, però, si sta muovendo a budget praticamente zero e, pertanto, ha rinviato eventuali innesti proprio a questi ultimi giorni del calciomercato invernale, sperando che qualche occasione potesse spuntare fuori. Gratis o quasi. Finora, nulla di tutto questo. L'esterno non arriverà al 100%. Sul difensore, qualche chance in più. Ma sempre molto poche. Ecco cosa ha detto a proposito dei movimenti del Milan, il noto procuratore Giocondo Martorelli, intervistato sul tema da 'TuttoMercatoWeb'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Martorelli: “Mercato? Il Milan non si lascerà scappare qualche occasione se dovesse capitare”

Cosa ne pensate del mercato del Milan #calcio #milan #seriea

