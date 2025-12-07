Idzes opzione Milan per il calciomercato E se Gimenez dovesse partire …
Il giornalista Claudio Raimondi ha parlato del calciomercato del Milan: le ultime novità su Gimenez il difensore Jay Idzes da SportMediaset. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calciomercato Milan, nel mirino c’è un talento del Sassuolo: il nome - Calciomercato Milan | Il Milan sta proseguendo con attenzione il lavoro di scouting per individuare talenti giovani ... Scrive news-sports.it
Mercato Milan: Idzes nuovo nome per la difesa a gennaio. Un nuovo attaccante solo se parte Gimenez - Ci sarebbe un nuovo nome per la difesa del Milan in vista del prossimo mercato di gennaio: si tratta di Jay Idzes, giocatore indonesiano classe 2000 del Sassuolo che lo ha preso in estate dal Venezia. Segnala milannews.it
Calciomercato Milan, Tare osserva il difensore: contatto - Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi sul mercato in vista delle prossime finestre di trasferimento, foca ... Lo riporta milannews24.com