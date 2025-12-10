Milan-Como a Perth Scaroni | Non è un affare economico Se non si dovesse fare sarebbe un’occasione persa

Il progetto Milan-Como a Perth si avvicina alla conclusione con un possibile rifiuto definitivo. Il presidente rossonero Paolo Scaroni esprime le proprie preoccupazioni, sottolineando che si tratta di un’opportunità importante, anche se non strettamente economica. La decisione finale sembra ormai vicina, segnando un capitolo significativo per il club.

Milan-Como a Perth: si va verso il no definitivo. Anche il Presidente rossonero Paolo Scaroni ammette di essere preoccupato ai microfoni di 'Class CNBC'. Ecco le sue dichiarazioni sula possibilità di giocare in Australia.

UFFICIALE, SALTA PERTH! Milan-Como si gioca in Italia! La Lega Serie A ha detto NO ai paletti inaccettabili imposti dalla AFC: arbitri locali e declassamento della Serie A. Ora Simonelli scrive a Infantino! L'alternativa è San Siro tra il 17 e il 24 febbraio.

Quando si giocherà Milan-Como? 17, 18, 24 o 25 febbraio. Dipende dall'Inter...

