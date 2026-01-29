Martin rinvia il debutto Sepang diventa il laboratorio della MotoGP 2026

Martin rinvia il debutto in MotoGP. La stagione 2025 di Jorge Martin non si è ancora conclusa, anche se siamo già a fine gennaio. La squadra ha deciso di posticipare l’ingresso del pilota, lasciando ancora incerto il suo ritorno in pista. Intanto, il circuito di Sepang si prepara a diventare il laboratorio principale per lo sviluppo della MotoGP 2026.

Lo sfortunato 2025 di Jorge Martin non si è ancora chiuso del tutto, nonostante gennaio sia prossimo alla conclusione. Il pilota spagnolo non prenderà parte ai tre giorni di test in programma a Sepang la prossima settimana, posticipando il primo contatto con l’Aprilia RS-GP 2026 ai test thailandesi del 20 e 21 febbraio. Una scelta prudente che non modifica però la tabella di marcia della casa di Noale, pronta a sfruttare al massimo le giornate malesi con i propri uomini di riferimento. Sul circuito di Sepang sono scattati oggi i primi giri dello Shakedwon, tre giornate fondamentali per preparare il lavoro dei piloti titolari.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Martin Rinvia Motogp, il cesenate Lorenzo Savadori sostituisce Jorge Martin nei test ufficiali a Sepang Lorenzo Savadori correrà al posto di Jorge Martin nei test ufficiali a Sepang. MotoGP, Jorge Martin potrebbe rinunciare ai test di Sepang: altre operazioni affrontate dal pilota spagnolo Jorge Martin potrebbe infatti saltare i test di Sepang, a causa di recenti interventi chirurgici affrontati dal pilota spagnolo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Martin Rinvia Argomenti discussi: F1 2026, McLaren cambia programma a Barcellona: rinviato il debutto della MCL40; Test Barcellona, Ferrari è l'ora: day 1 ad Hadjar, Mercedes nascosta. Aston Martin aspetta e Williams a dieta; F1, McLaren rinvia il debutto in pista a Barcellona.; MotoGP, Jorge Martin a rischio forfait nei test di Sepang. F1 | Test Barcellona: anche Aston Martin rinvia il debutto La prima giornata dei test pre-stagionali di Barcellona rischia seriamente di trasformarsi in un day off collettivo. Dopo le conferme ufficiali di Ferrari e McLaren, e il clamoroso forfait totale della Willia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.